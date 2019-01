di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DI MOSTO - Dalle 1.10, della notte scorsa, i vigili del fuoco sono impegnati a in via Camin aper unadibito a: nessuna persona è rimasta ferita e il sospetto è che le il rogo sia di originiLe squadre accorse da San Donà, Motta di Livenza, Portogruaro e Mestre con tre autopompe, due autobotti, un carro schiuma e l’autoscala con ventidue operatori coadiuvati dal funzionario di guardia e dal capo servizio, sono riusciti a contenere a le fiamme al solo deposito, evitando l’estensione alle altre due attività ospitate nello stesso stabile. L’incendio ha causato il crollo della copertura che ha impedito l’ingresso per pericolo di ulteriori cedimenti. Le operazioni di spegnimento proseguiranno presumibilmente tutta la giornata di oggi. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco anche se non sono escluse le origini dolose. Sul posto anche i Carabinieri di San Stino.