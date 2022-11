VENEZIA - Un viceministro e quattro sottosegretari. Tre uomini e due donne. La Lega se ne accaparra tre, Fratelli d'Italia uno, Forza Italia uno (tra l'altro neanche pescando tra i parlamentari). Ecco la squadra del Nordest nell'esecutivo di Giorgia Meloni, completato ieri con la nomina dei sottosegretari che vanno ad aggiungersi ai quattro ministri (i veneti Casellati, Nordio, Urso e il friulano Ciriani). Scelte che ufficialmente hanno suscitato plauso e soddisfazione, ma che, dietro le quinte, anche malumore. Soprattutto in casa della Lega dove gli unici ad avere incarichi di prestigio sono stati i salviniani doc.

I NOMI

Questi i tre sottosegretari veneti: Massimo Bitonci, padovano 57 anni, leghista, commercialista, ex sindaco di Padova, al quarto mandato parlamentare, già sottosegretario dell'Economia e delle Finanze nel Conte I. Stavolta seguirà lo Sviluppo economico del ministro Adolfo Urso. La new entry è Andrea Ostellari, padovano, 48 anni, leghista, avvocato, al secondo mandato al Senato: seguirà la Giustizia con il ministro Carlo Nordio. Infine Gianmarco Mazzi, veronese, 62 anni manager e autore televisivo, amministratore delegato di Arena di Verona srl, eletto per la prima volta al Parlamento con Fratelli d'Italia: seguirà la Cultura con il ministro Gennaro Sangiuliano. Due gli incarichi in terra friulana: la leghista Vannia Gava, 48 anni, di Sacile, è stata nominata viceministro all'Ambiente, mentre Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia che non era stata rieletta al Parlamento, seguirà l'Economia con Giancarlo Giorgetti.

DIETRO LE QUINTE

Le scelte dei sottosegretari, soprattutto in Veneto, sono una conferma per la Lega: gli incarichi a Bitonci e Ostellari, fedelissimi del segretario federale, confermano che il partito è saldamente nelle mani del gruppo salviniano. Complessivamente la Lega-Liga ha il presidente della Camera Lorenzo Fontana, nessun ministro, appunto i due sottosegretari padovani Bitonci e Ostellari: nessuno riconducibile agli Zaia-boys (anche se il governatore nega che esistano e comunque in Parlamento sono praticamente tutti salviniani). Sarcastico il post su Facebook dell'ex consigliere regionale Riccardo Barbisan: «Esiste un mondo oltre Padova»

Sottovoce, c'è chi osserva: La meritocrazia non fa parte di questa Lega. E vengono messi in fila i dati del voto: a Treviso provincia la Lega ha preso il 16,5%, Vicenza 16,3%, Rovigo 15,3%, Padova 14%, Verona 13,7, Venezia 12,8%, Belluno 12,6. Numero degli eletti: a Treviso 3, Vicenza 3 (ma con Bizzottro passata a Roma perde un europarlamentare), Rovigo zero, Padova 4 (e prende 1 europarlamentare, Paola Ghidoni al posto appunto di Bizzotto), Verona 2, Venezia 1, Belluno zero. Incarichi: Treviso zero, Vicenza segretaria d'aula, Rovigo zero, Padova 2 sottosegretari, Verona terza carica dello Stato, Venezia e Belluno zero.

Quanto a Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni ha confermato una vecchia regola: tenere i fedelissimi incollati allo scranno per evitare problemi al momento delle votazioni. Così Luca De Carlo e Raffaele Speranzon sono rimasti al Senato. L'incarico governativo, considerata anche l'esperienza professionale, è stato assegnato a Mazzi.

I COMMENTI

«Grazie a Matteo Salvini e alla Lega per avermi indicato sottosegretario alla Giustizia e buon lavoro all'amico Massimo Bitonci, sottosegretario allo sviluppo economico. Per qualcuno è una frase di circostanza, per noi è il metodo di lavoro: vince la squadra! Adesso avanti per il Veneto e per l'Italia», ha scritto Ostellari su Fb. Ringraziamenti a Salvini anche da Alberto Stefani, commissario del partito in Veneto: «L'Italia riparte se riparte il Veneto, motore economico e creativo del Paese». E i parlamentari della Lega: «Buon lavoro a Massimo Bitonci e Andrea Ostellari, rappresenteranno il nostro territorio in due dicasteri di fondamentale importanza».