Un sottomarino è arrivato a Venezia: è in Riva dei Sette Martiri e si può anche visitare

VENEZIA - Il "Romeo Romei", quartodella classe dedicata al comandante Salvatore Todaro (tipo U212A), impegnato in attività addestrativa in Adriatico, effettuerà unada oggi fino al 1. settembre, in occasione della presentazione in anteprima mondiale di "Comandante". Il film di Edoardo De Angelis, che ha come protagonista Pierfrancesco Favino nel ruolo di Salvatore Todaro e che è stato realizzato in collaborazione con la Marina Militare, domani aprirà la 80.. La sceneggiatura è scritta da Sandro Veronesi e Edoardo De Angelis. La Marina militare ha dedicato uno speciale all'avvenimento. Il sottomarino sarà aperto alle visite a bordo a favore della popolazione nei seguenti orari: oggi dalle 17 alle 19.30, domani dalle 9 alle 123.0 e dalle 17 alle 19.30, giovedì 31 dalle 9 alle 12.30.