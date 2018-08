Ristoranti multati a Sottomarina: cucine sporche e pesce "non tracciabile"

CHIOGGIA - La titolare di un ristorante di Sottomarina è stata multata di 2.500 euro dai carabinieri di Chioggia, nel corso di un controllo per contrastare le violazioni in materia di tracciabilità alimentare e di rispetto delle norme igienico sanitarie. All'interno dei frigoriferi del ristorante, i carabinieri hanno ritrovato complessivamente 150 chili di alimenti - carne e prodotti ittici - privi di documentazione attestante la provenienza. Inoltre è stata riscontrata una generale carenza di pulizia dei locali cucina. I prodotti alimentari, del valore commerciale di 3000 euro, sono stati sottoposti a sequestro per il successivo smaltimento. I carabinieri non hanno tuttavia diffuso il nome del ristorante.



Una uguale sanzione di 2.500 euro è stata comminata al titolare di ristorante di uno stabilimento balneare a Sottomarina, del quale pure i carabinieri non hanno diffuso il nome. Anche in questo caso i militari hanno ritrovato 200 chili di alimenti, carne e prodotti ittici congelati (capesante sgusciate, hamburger, carne in tranci e panificati congelati), privi di documentazione. È stata, ancora una volta, riscontrata una generale carenza di pulizia della cucina. I prodotti alimentari, del valore commerciale di 3.500 euro, sono stati sottoposti a sequestro per il successivo smaltimento.



I controlli sono stati eseguiti anche a bordo di pescherecci: un peschereccio chioggiotto è stato multato per 500 euro perché le aree di stoccaggio del pescato nell'imbarcazione erano igienicamente carenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA