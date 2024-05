CHIOGGIA - La Seconda sezione civile del Tribunale di Venezia ha condannato le Poste italiane a versare 56 mila185 euro come risarcimento ad una donna infortunatasi inciampando con un piede sulla base tronca di un palo di ferro celato alla vista da un ciuffo d’erbaccia, presente nell’area che circonda la sede di Viale Tirreno, a Sottomarina. Il fatto risale al 2 marzo 2019. Proveniente dal parcheggio e diretta verso la porta principale degli uffici, F.P. non si era accorta dell’insidia mentre stava attraversando il piccolo prato che separa il parcheggio dalla palazzina.

Stramazzando a terra, la donna aveva riportato la frattura della diafisi dell’omero destro. La reale entità delle lesioni era stata presto configurata da un medico legale, in veste di consulente tecnico d’ufficio, mediante accertamenti specifici consistenti, come riporta la sentenza, in “un'attenta valutazione dei dati anamnestici, corredata da argomentazioni di indubbio valore scientifico”. Così come fanno praticamente tutti, la malcapitata aveva seguito il percorso più breve, evitando di compiere il lungo e tortuoso periplo del cordonato di cemento che segue le mura perimetrali dell’edificio. Preso atto della documentazione fotografica, il Tribunale ha confermato l’esistenza di una sorta di sentiero prodotto dal continuo calpestio. E’ stato inoltre rilevato che il passaggio dei pedoni sul terreno erboso non risultava in alcun modo interdetto. La dinamica dell’incidente è stata anche confermata da un testimone “con deposizione chiara, precisa e circostanziata”, secondo la sentenza.

Nel caso specifico, l’istruttoria era pervenuta alla conclusione che “con certezza che il comportamento dell’infortunata non era stato né imprevedibile e nemmeno imprevenibile”. Al contrario era emerso che la donna non aveva affatto tenuto “una condotta imperita, imprudente e irresponsabile”.

Tali circostanze hanno trovato conferma da un testimone che s’era incamminato assieme a F.P. dal parcheggio, attraversando il piccolo prato, verso l’ingresso dell’ufficio. Ha spiegato che la donna aveva in effetti attraversato quel breve tratto senza potersi affatto immaginare che, tra l’erba mal curata, spuntasse quel pericoloso moncone di ferro non visibile, ben presto fatto rimuovere. La sentenza di condanna a carico delle Poste ha rinfocolato le polemiche riguardo la presenza, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di numerosi pericoli reali. Sotto accusa, principalmente, le condizioni in cui versa il selciato di numerose vie del centro storico. Negli ultimi anni, le richieste di risarcimento sono state talmente numerose da aver indotto le compagnie assicuratrici a disertare la prima gara indetta dal Comune per il rinnovo della polizza a copertura della responsabilità civile. Si sono fatte avanti solamente quando l’Amministrazione cittadina si è rassegnata a pagare assai più del previsto.