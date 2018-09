Sosta gratis solo per sette minuti, ora l'aeroporto teme il caos

di Mauro De Lazzari

MESTRE - Già prima dell’ordinanza a Tessera c’era il caos, figuriamoci ora cheL’ordinanza emessa qualche giorno fa da Enac e che entrerà in vigore dal prossimo primo ottobre, non potrà che complicare ulteriormente una situazione di per sé già molto critica per quanto riguarda la sosta di automobili, spesso irregolare, nelle aree adiacenti l’aeroporto.