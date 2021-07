Al via la sospensione di 80 tra medici e infermieri no vax: provvedimento dell'Ulss 4

SAN DONA' DI PIAVE - L'Azienda Ulss4 in una nota comunica che a breve verranno avviate le prime sospensioni dal lavoro per gli operatori sanitari dipendenti che non si sono vaccinati senza motivazione valida, si tratta di circa 80 dipendenti, mentre per altri 21 una commissione medica costituita ad hoc valuterà la certificazione di esonero alla vaccinazione anti-Covid presentata.

Da quando la norma che prevede l'obbligo della vaccinazione anti-Covid per tutti gli operatori sanitari e gli esercenti delle professioni sanitarie è entrata in vigore, l'azienda Ulss ha inviato 284 comunicazioni ad altrettanti dipendenti che non risultavano essere vaccinati per chiedere motivo della mancata vaccinazione. A seguito di questo primo sollecito 133 operatori hanno provveduto nel frattempo a vaccinarsi e altri 41 hanno evidenziato motivi validi di sospensione temporanea alla vaccinazione.

Anche tra il personale convenzionato ci sono casi di obiezione all'obbligo vaccinale e anche per loro, se a seguito della diffida inviata in questi giorni non si provvederanno alla vaccinazione, scatterà la sospensione dal lavoro e dello stipendio.