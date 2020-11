Sorvegliato speciale sorpreso a rubare in casa, scatta l'arresto

MESTRE - Questa volta al ladro è andata decisamente male. Questa volta la polizia è riuscita a cogliere il bandito con le proverbiali mani nel sacco: le volanti non hanno lasciato scampo a un 37enne veneziano. L’uomo, conosciuto dalle forze dell’ordine perché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, era stato visto da alcuni residenti alle 15.30 aggirarsi con fare sospetto tra le case in via Monte Nero.

Gli agenti arrivati sul posto hanno individuato subito l’abitazione presa di mira dal ladro e a sorprendere il responsabile ancora all’interno dell’abitazione. Il 37enne stava facendo incetta di preziosi e alla vista degli agenti ha tentato di fuggire dalla porta. All’esterno, però, si è ritrovato di fronte a un’altra pattuglia che ha stroncato qualunque tentativo di fuga. L’uomo è stato quindi bloccato e arrestato per furto in abitazione. Inoltre, al mattino aveva venduto alcuni oggetti in argento. La provenienza di quei preziosi, però, era altrettanto sospetta: motivo per cui è stato comunque denunciato per ricettazione. Si sta cercando ora di risalire ai proprietari degli oggetti preziosi venduti, per verificare se siano stati effettivamente rubati e, nel caso, restituirli al legittimo proprietario. Chi li riconoscesse nelle foto, è invitato a contattare la squadra volanti della questura di Venezia.

L’arresto di un ladro d’appartamento in questo momento è un punto importante nella partita tra criminali e forze dell’ordine visto che, complici anche coprifuoco e chiusure serali, i furti in casa e nelle auto sono in esponenziale aumento.

Fra i colpi più pesanti quello messo a segno in un’abitazione di via Pisino dove a entrare in azione non sono certo stati dei dilettati. I soliti ignoti infatti, muniti di flessibile, hanno trovato e scassinato la cassaforte riuscendo a fuggire con un bottino ingente in contanti, diverse migliaia di euro, e gioielli. È successo giovedì poco prima delle 20 e solo per un soffio il raid non è andato all’aria. Già perché l’inquilino dell’alloggio sottostante è stato insospettito da alcuni rumori, come di un trapano in funzione. Un altro colpo, venerdì sul Terraglio, si è concluso con un bottino di 20mila euro tra biciclette di valore e preziosi. Continuano inoltre le segnalazioni dei colpi su veicoli parcheggiati in strada. Gli ultimi episodi in via Verdi dove diversi abitanti hanno trovato la brutta sorpresa ieri al risveglio. Mentre nella notte la polizia è intervenuta in via Gatta per un’Audi A4 e una Passat Volkswagen alleggerite. Senza contare l’irruzione nel parcheggio di parco San Giuliano, attorno alle 20 di giovedì, che ha registrato almeno quattro auto danneggiate e svuotate: una Fiat 500, e tre Mercedes. La raccomandazione di polizia e carabinieri, che hanno intensificato i controlli e che stanno visionando le telecamere, è quella di non lasciare nulla sui sedili o nel baule.

