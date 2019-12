Sorpresa in Pediatria: infermieri e medici si mettono a ballare, poi arriva Babbo Natale

Ballo in corsia per i pazienti di pediatria, poi la sorpresa con l'arrivo di Babbo Natale. All'ospedale di San Donà di Piave (Ulss4 Veneto Orientale) medici, infermieri e ostetriche della Pediatria, insieme a personale della Radiologia, dell'Anestesia e Rianimazione e del Pronto Soccorso, hanno organizzato un flash mob per i piccoli ospiti che dovranno trascorrere il Natale in un letto di ospedale. Una ventina di persone ha ballato in reparto, davanti alle stanze di degenza, per far felici i bambini ricoverati, e al termine del balletto è arrivato pure babbo natale per consegnare dei doni. Ultimo aggiornamento: 16:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA