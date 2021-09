Vedono il ladro, sorelline in fuga sul terrazzo

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Trovano il ladro sul terrazzo al terzo piano della casa delle vacanze a Bibione, due bambine scappano saltando sul poggiolo del vicino. Sono fortunatamente sane e salve le due sorelline di 9 e 10 anni che sabato sera si sono ritrovate faccia a faccia con il malvivente, rischiando di cadere nel vuoto dopo essersi sporte da un’altezza di oltre dieci metri per trovare rifugio nel terrazzino dell’appartamento vicino, in quel momento chiuso perchè disabitato.



L’INTRUSO

Erano da poco passate le 20 di sabato quando le due bambine, appena finita la cena, hanno deciso di uscire sul terrazzo dell’appartamento, al civico 8 di via Rigel, che i genitori hanno preso in affitto per una breve vacanza sul litorale veneto. La famiglia, arrivata dalla Repubblica Ceca per passare una settimana a Bibione, si è affidata all’agenzia Europa per la sistemazione. Tutto è filato liscio, almeno fino a sabato sera. Dopo una giornata di relax e la cena, le due sorelline hanno deciso di uscire sul balcone.



FUGA SUL BALCONE

Ed è qui che hanno fatto la brutta sorpresa. Davanti a loro le bimbe si sono ritrovate con un uomo vestito di nero e incappucciato che stava per entrare in casa. Prese dallo spavento e dalla paura che quell’uomo potesse far loro del male, le due giovanissime vacanziere non si sono perse d’animo. Sono riuscite a scavalcare il muro che separa il loro terrazzino da quello attiguo, al terzo piano, a circa una quindicina di metri d’altezza. Qui si sono nascoste, accovacciandosi nel tentativo di fuggire dal malvivente qualora avesse potuto far loro del male. Poco dopo è arrivato a casa il papà delle bambine che, non vedendole, è uscito a sua volta sul balcone per chiamarle. L’uomo le ha trovate sul terrazzo dell’appartamento attiguo, sfitto in questo periodo. Subito ha chiesto aiuto al 112, che ha inviato i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Portogruaro, i quali non hanno perso tempo per portare aiuto alle piccole.



MESSE IN SALVO

Ancora spaventate, le bambine sono state trovate rannicchiate sul terrazzo. Per evitare il pericolo e per far riabbracciare il papà in tempi rapidi, i carabinieri sono riusciti a trovare le chiavi dell’appartamento sfitto e far uscire così le due bimbe. Per loro solo tanto spavento. Intanto, anche con l’ausilio di una pattuglia della Guardia di finanza di Portogruaro, i carabinieri hanno setacciato la zona nel tentativo di trovare il ladro. Purtroppo ogni sforzo non è servito per acciuffarlo. Grazie alle bambine, il malvivente è scappato senza prendere nulla.