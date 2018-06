Sommerso dai debiti, tenta il suicidio: salvato un 42enne

di Marco Corazza

CAMPONOGARA - Ha tentato di farla finita, legandosi un cavo elettrico al collo, per una serie di debiti: i carabinieri salvano un 42enne di Camponogara. L'allarme è arrivato al 112 verso le prime ore di questa mattina. L'uomo, in cura per unalegata ai, stava infatti mettendo in pratica il suo gesto insano. Dopo essersi annodato al collo un cavo elettrico, ne ha legato l'estremità alla ringhiera di casa del terrazzo, minacciando di volersi lanciare. E' stato un passante a chiamare i soccorsi, giunti in forze con idi Camponogara, della Tenenza di Dolo e di Vigonovo, nonché i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. Solo unè riuscita a trovare un colloquio con l'uomo, permettendo l'arrivo di un collega formato dall'Arma per affrontare questi casi. Dopo un lungo dialogo con il, quest’ultimo è riuscito a bloccare il 42enne approfittando di un momento di distrazione. Immediatamente soccorso, l'uomo è stato trasportato presso il nosocomio di Dolo per le cure.