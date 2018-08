di Marco De Lazzari

Sta lottando per vincere la sua partita più importante, Mattia Foffano, ed ora sa di non essere da solo ad affrontare questa grande sfida. Il sedicenne di Favaro, frazione di Mestre, centrocampista negli Allievi regionali della società calcistica, da lunedì è in cura all’ospedale di Padova dopo che gli è stata diagnosticata una leucemia in forma acuta ma, stando alle rassicurazioni dei medici, in fase ancora non troppo avanzata.