LA RIFLESSIONE

«Gli altri ci fanno paura perché sono come noi». Per questo bisogna capire un po' meglio l'uomo politico che siamo. E magari trovarne anche le radici. «Che quelle della politica, anche attuale, si trovano in tutti i tempi, spesso nel Medioevo, periodo che non conosciamo ancora a sufficienza». Così Gianluca Briguglia - professore di Storia delle dottrine politiche all'Università di Venezia, già direttore della Facoltà di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati