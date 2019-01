Aria malsana a Venezia: scattano le misure antismog nei rii

di Roberta Brunetti

VENEZIA - L'aria più inquinata da biossido di azoto è quella di Rio Novo. Più che in tangenziale, più che nel traffico di Mestre, il canale che congiunge Piazzale Roma al Canal Grande, nel 2018 si è guadagnato il triste primato di una concentrazione media annuale di NO2 di 50 microgrammi al metro cubo, più alta di tutte quelle registrate dalle altre centraline dell'Arpav sparse per il Comune, ben al di sopra del limite fissato a 40. Una conferma di come l'aria di laguna non sia più pulita di quella di terraferma. E se sul fronte del biossido di azoto è addirittura peggiore, su quello delle polveri sottili le rilevazioni delle due centraline veneziane - oltre a Rio Novo, Sacca Fisola - sono allineate con quelle di terraferma.