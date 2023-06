JESOLO - Lavorare a due passi dal mare in una città sempre più smart. Aumentano i residenti, ma soprattutto chi sceglie di cambiare vita e si trasferisce al mare senza rinunciare al proprio lavoro. Quando basta per diffondere anche a Jesolo il fenomeno definito "workation", ovvero lavorare a distanza in un luogo solitamente destinato a una vacanza. Il fenomeno, iniziato con l'emergenza Covid, si è consolidato fino a diventare particolarmente popolare tra i lavoratori che operano in modalità smart working. L'idea di base è quella di godere dei comfort e del relax che caratterizzano una vacanza, senza però rinunciare alla propria produttività in ambito professionale. Un'opportunità quasi impensabile fino a pochi decenni fa, ora diventata realtà grazie agli avanzamenti tecnologici, portando a una crescente fusione tra l'ambiente lavorativo e quello vacanziero. Per questo ad affermarsi è sempre di più un settore di aziende che fa del lavoro da remoto il proprio "core business", offrendo spazi di lavoro ai "nomadi digitali".

Il più recente a entrare in questo mondo è Jesolo Business Center, che ha scelto Jesolo come sede dei propri uffici in affitto che apriranno il 19 giugno in via Aquileia. Un modo per offrire uno spazio di lavoro senza rinunciare all'atmosfera vacanziera, offrendo anche un'alternativa a chi magari non può contare su spazi adeguati nella propria casa al mare. Per questo sono state pensate soluzioni vario, con possibilità di affitti brevi e lunghi, rivolti sia ai turisti ma anche ai professionisti locali. «La formula offerta spiegano i referenti di Jesolo Business Center - risponde anche alle esigenze di chi sta per avviare una nuova attività, a chi desidera espandersi su Jesolo, oppure a chi già fornisce servizi in ufficio o in casa, offrendo un'alternativa più economica e senza vincoli, mantenendo la privacy e il comfort dell'ufficio chiuso».

FLESSIBILITÀ

Diversi i servizi offerti a livello base, mentre non mancano quelle opzionali in base alle singole necessità. Sullo sfondo rimane una città in costante sviluppo, dove si continuare a costruire (sia al Lido che in Paese con nuovi quartieri residenziali), tanto che il mercato del mattone continua a resistere e sembra davvero più forte di ogni crisi. Per il futuro rimane una nuova sfida, aumentare ancora il numero di residenti e la voglia di diventare una vera smart city come più volte ribadito negli ultimi anni.