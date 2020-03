Paolino, l'ultimo sindaco di Mestre: fu il traghettatore verso l'annessione a Venezia

MESTRE - È stato l'ultimo sindaco del comune di Mestre. L'uomo che si è trovato, suo malgrado, a svolgere il ruolo di traghettatore. E fu così che nel 1926, Paolino Piovesana alla guida di un borgo importante, e che proprio in quegli anni vedeva la sua prima espansione urbanistica, è costretto per decisione solenne da parte del governo Mussolini, in carica da due anni, di assecondare gli obiettivi della Grande Venezia. In quel momento nasce la città che conosciamo oggi e, allo stesso tempo muoiono i piccoli comuni di Chirignago, Zelarino, Favaro Veneto, oggi grandi quartieri dell'area urbana di Terraferma, un tempo paesini distribuiti a ridosso della Gronda lagunare. Mestre è il Comune più importante a subire questo atto amministrativo. E senza batter ciglio anche se qualche malumore serpeggia, ma siamo nel periodo della presa del potere fascista ovvero il momento dell'occupazione dello Stato e quindi, come dire, c'è ben poco da recriminare o da protestare. Pena l'olio di ricino...

L'ACCORDO

Ed è in questo frangente che Paolino Piovesana, un nome di battesimo che non vuol essere un soprannome ma solo l'occasione per distinguerlo dal padre, Paolo, si trova testimone e protagonista dell'«annessione» veneziana della terraferma mestrina. Un atto amministrativo che fa ancora discutere basti pensare al recente referendum che non ha cambiato lo status quo. Paolino Piovesana era originario di Francenigo in provincia di Treviso, nasce nel 1877, si laurea in Medicina a Padova e poi arriva a Mestre. E si impone subito come un luminare diventando Primario nel nuovo ospedale di Mestre intitolato a re Umberto I. Qui, si fa ben volere e poco a poco diventa non solo punto di riferimento per gli ammalati, ma in virtù del proprio ruolo anche uno dei maggiorenti della città in evoluzione. «Mio nonno ricorda Paolo Piovesana (manco a dirlo...), nipote del sindaco, ingegnere e esperto in brevetti - è stato primario medico dal 1909 al 1945. Invece il periodo amministrativo è durato poco tempo, solo due anni: dal 1924 al 1926. Certo, anni fatidici per la storia d'Italia, ma Mestre era già una città riconosciuta. E come tale di una certa importanza. Gestì, quindi, tutta la fase dell'unificazione, ma ahimè non so dire se la visse con gioia o con rabbia. Io l'ho conosciuto negli ultimi anni della sua vita ed ero troppo giovane per fare domande. Mio nonno è morto nel 1961. Vide senz'altro una Mestre in espansione».

L'ARCHIVIO RITROVATO

Ma ciò che è più prezioso è l'archivio ritrovato del sindaco Paolino Piovesana. Scampoli di una città in costruzione a cavallo tra Otto e primi anni del Novecento, Ed ecco spuntare un diploma della Deputazione Provinciale di Treviso del 1896 (a quel tempo la città della Marca era la provincia a cui faceva riferimento Mestre) nel quale Piovesana risulta vincitore di un premio di 300 lire; un diploma che attesta la Croce al merito di guerra del 1919 per il suo ruolo di Capitano Medico nel Primo conflitto mondiale e, qualche anno più tardi - nel 1925 - la nomina a Cavaliere del Regno con la firma di Vittorio Emanuele III. Ma quello che è conservato come un vero cimelio da Paolo Piovesana è una pergamena.

IL RICONOSCIMENTO

Un documento di poche pagine che, probabilmente, è un documento poco conosciuto della storia amministrativa di Mestre nel Novecento. Si tratta di tre foglioni che l'ingegner Piovesana conserva con cura. È un atto di gratificazione preziosamente miniato con lo stemma Mestre Fedele e il Fascio littorio entrambi in azzurro savoia, racchiuso in una cornice floreale. Con alacre signorile intelletto - si dice con un italiano aulico - fecondo di opere egregie a Paolino Piovesana nell'ufficio di sindaco crebbe a Mestre impronta e prestigio di città rigogliosa assicurandole posto degno nella più grande Venezia. Insomma, da una parte si offriva all'uomo un meritato riconoscimento per il lavoro amministrativo in una fase delicata e transitoria verso la grande conurbazione; dall'altra, mestamente gli si dava il saluto, sollevandolo dalle responsabilità amministrative (proprio quando nello stesso tempo il fascismo stava spogliando i comuni della loro autorità).

LE FIRME DEI MAGGIORENTI

Ma al di là della testimonianza storica, quel che più emerge da questo documento sono le firme poste in calce. E c'è tutta la Mestre che conta dell'epoca, in una commistione di personaggi, dal prefetto di allora Igino Coffari al podestà di Venezia, Pietro Orsi (1926-29); alcuni esponenti del fascismo veneziano di allora insieme ad imprenditori, ex sindaci (anche del Partito Popolare), commercianti e liberi professionisti. Il destino di Piovesana sembra, però, ormai compiuto: finito il periodo dell'amministrazione cittadina, l'ex sindaco si dedicherà al proprio lavoro di medico.

LA LIBERAZIONE

E così passerà gli anni del secondo conflitto fino al 1945, quando nelle prime fasi concitate della Liberazione l'allora arciprete di Mestre, monsignor Arturo Vidal e un ufficiale inglese andarono a trovarlo a casa per proporgli di tornare a fare il sindaco. Piovesana, pur compiaciuto della richiesta, in un primo tempo accettò, ma poi, un po' per i trascorsi di fiancheggiamento al primo Fascismo e il successivo veto dei partiti del Comitato di liberazione nazionale, la sua candidatura si sciolse come neve al sole. Tutto stabilito anche per la scelta centralista del Cln veneziano che confermò allora la scelta politica della Grande Venezia voluta da Giuseppe Volpi di Misurata e avallata dal regime fascista. «È stato senz'altro un personaggio importante per Mestre, innanzitutto per il suo ruolo sociale come medico - dice Paolo Piovesana - Vede quella targa di marmo sulla parete esterna della mia casa con la scritta P. Piovesana? Era il cartello che troneggiava sulla porta del suo ambulatorio in Villa Querini, uno degli edifici più antichi della vecchia Mestre. L'ho salvata prima che qualcuno la buttasse via. Oltre alle fotografie e a questo piccolo archivio fatto di microstoria, è tutto quello che resta di lui. Però sono ancora qui che mi chiedo: come mai a Paolino Piovesana non è mai stata intitolata nè una strada nè una piazza in questa città?».

Paolo Navarro Dina

