VENEZIA - «Report, siete lo schifo dell'Italia»: le parole del sindaco Luigi Brugnaro ieri hanno sollevato un polverone. E' successo praticamente in chiusura della conferenza stampa che presentava il progetto di rinascita dell'ex ospedale al mare. Un fulmine a ciel sereno: all'ultima domanda l'incursione del giornalista di Report, Walter Molino, che ha preso la parola, uscendo dall'argomento all'ordine del giorno, ma chiedendo un chiarimento riguardo all'aggiornamento della pratica antimafia della Scuola Grande della Misericordia. L'inviato ha ricordato la vicenda di Pietro Tindaro Mollica, imprenditore edile siciliano in odore di mafia, socio di minoranza della Misericordia, poi estromesso.

Il fatto

Brugnaro inizialmente ha incassato la richiesta con il sorriso. «Si rivolga alla Prefettura e alla direzione antimafia - ha replicato - e vedrà che quella cosa lì è tutta risolta». Poi però il sindaco ha anche aggiunto. «La ringrazio comunque per la domanda, stavamo parlando di un intervento per il Lido. Ma è chiaro voi siete di Report, siete lo schifo dell'Italia».

Parole che hanno immediatamente suscitato l'effetto di un sasso in uno stagno. In una nota Monica Sambo (Pd) ha parlato di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Anche la Cgil è insorta chiedendo le immediate scuse del sindaco e definendo le trasmissioni di inchiesta un presidio per la democrazia. Pure la deputata del Pd Rachele Scarpa ha chiesto le immediate scuse del primo cittadino. Sulla vicenda è poi intervenuto anche il Sindacato dei Giornalisti del Veneto. «Gli insulti e la violenza verbale vanno sempre respinti - ha scritto in una nota il sindacato - a maggior ragione se a farsene veicolo è una persona con un ruolo istituzionale. Il sindacato dei Giornalisti del Veneto si unisce all'Usigrai e al cdr della Tgr Veneto nel difendere il diritto dovere dei giornalisti a porre domande su questioni di interesse pubblico».