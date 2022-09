Il sindaco leghista Favero fa dietrofront e ritira le dimissioni, ma annuncia un mini-rimpasto di Giunta

PORTOGRUARO - Il sindaco leghista di Portogruaro Florio Favero ha ritirato le dimissioni annunciate una ventina di giorni fa dopo la mancata approvazione in Consiglio comunale della delibera sugli equilibri di bilancio. Oggi, martedì 6 settembre, alle 15, in municipio, il primo cittadino spiegherà in una conferenza stampa le ragioni che lo hanno indotto a ritornare sui suoi passi. Nell'occasione verrà annunciato anche un mini-rimpasto di Giunta: il vicesindaco Dal Ben viene dato per dimissionario. Tra le nuove entrate anche quella dell'assessore al Bilancio.