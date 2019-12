Il sindaco a caccia di rifiuti: dai fossi spunta di tutto, dalla parrucca al ferro da stiro

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Dai pezzi di scarico delle auto alle parrucche, passando per qualche gioco dei bambini. Lungo il fosso che costeggia la strada regionale 74, tra San Michele e Bibione, c'è davvero di tutti. Almeno nel tratto compreso tra Marinella e Cesarolo, passato oggi al setaccio dei volontari. Con loro anche il sindaco sanmichelino, Pasqualino Codognotto, che ha indossato gli stivali per raccogliere i rifiuti. " Giornata del Decoro a San Michele al Tagliamento".



Si chiama così la giornata che oggi ha permesso di effettuare la pulizia dei fossi dall'altezza della nuova rotonda di Cesarolo fino a Marinella. Al lavoro 10 volontari impegnati tra i quali il sindaco Pasqualino Codognotto, António Miorin, responsabile della Protezione Civile comunale e due signore, Nadia Trevisan e Tecla Mariuzzo. Lungo i circa 5 km di percorso sono stati riempiti 10 sacchi di immondizie di ogni specie. Oltre alle bottiglie di plastica e di vetro, polistirolo, scarpe e teli anche un ferro da stiro, una parrucca e tutto il necessario per parrucchiera, due paraurti e molto altro. Il materiale è stato accatastato presso il magazzino comunale per il successivo ritiro da parte dell'Asvo.



"Sabato 4 gennaio, salvo maltempo, si continuerà con la raccolta - spiega Pasqualino Codognotto. Invito tutti a dare una mano ma soprattutto a dare un esempio ai giovani e, per i credenti, mettere in pratica ciò che è stato magnificamente riportato nell' Enciclica di Papa Francesco "Laudato Si" la quale ci sprona a prenderci cura della terra " che ci è stata affidata e grida a noi il suo dolore". L'appuntamento è quindi per sabato 4 gennaio alle ore 8.45 davanti il Municipio in piazza Libertà 1 muniti di guanti, stivali e gilet ad alta visibilità". © RIPRODUZIONE RISERVATA