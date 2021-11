VENEZIA - Sindaco Brugnaro, è passato un anno dalla vittoriosa rielezione del 2020. Ha già pensato al suo successore?

«Eeeeeh, di qui a quattro anni? Ma lo sa che stanno parlando di togliere il vincolo al secondo mandato ai sindaci?».



Ma lo farebbe?

«Chissà, io sono anche gratis, non costo nulla. Prima lo facevo a 8mila euro al mese e adesso lo faccio a 13mila. Sempre gratis per il Comune. Perché non lo dite questo? In ogni caso, non c’è...

