VENEZIA Luigi Brugnaro, sindaco uscente e ricandidato di Venezia, la taglia corto sul nascere: «È un'operazione che parte da lontano, non vedo lo scandalo, anzi - replica -. L'abbiamo portata a palazzo Ducale, a San Rocco, alla Scala del Bovolo. Sul suo profilo Instagram ha 21 milioni di follower. Venezia grazie a queste immagini è stata vista da milioni di persone in poche ore. E tutto a costo zero per le casse del Comune».

Pubblicità gratis, quindi. Meglio di così, è il pensiero dell'amministrazione. Ma questa cosa a Venezia non la digeriscono benissimo e sui social la polemica infiamma e i commenti si dividono. Come ogni qualvolta si parla di Chiara Ferragni, la ragazza che, dal nulla, si è inventata il ruolo di influencer dando il via a una costellazione di imitazioni, che restano però ben distanti dall'originale.

LA VISITA IN CITTÀ

Che ci fa Chiara Ferragni nella Smart control room, da dove la polizia locale osserva ogni angolo della città? E che ci fa a fianco del sindaco? Oltretutto con un leone d'oro in mano? La risposta è che Chiara Ferragni quel leone d'oro l'avrebbe dovuto ritirare il 25 aprile, giorno di San Marco, quando a Palazzo Ducale il sindaco Brugnaro premia le eccellenze veneziane: persone che si sono contraddistinte nel far onore alla Serenissima. Perché mai, allora, l'influencer più nota in Italia si meriterebbe il simbolo della città? Per «l'impegno civico dimostrato per l'Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l'arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche e per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al suo pubblico internazionale».

La cerimonia era stata sospesa causa Covid e solo in questi giorni Ferragni ha potuto ricevere il premio. Impossibile che il tutto passasse sottotraccia: «A Luigi, il leone d'oro a na influencer, e poi ci lamentiamo che i ragazzi non hanno sani principi», scrive un veneziano rispondendo al post sul profilo Facebook del sindaco. «Lo spettacolo deve continuare...per quanto brava nel suo ma penso che qualsiasi veneziano che ha spalato acqua sarebbe stato più indicato», è l'eco di un'altra veneziana. Spalleggiata, in tema Aqua Granda, da una sua concittadina: «Questa è la nostra concezione di MERITO in Italia. A Novembre, centinaia di persone hanno aiutato la città a rialzarsi dopo l'incredibile acqua alta che ha distrutto tantissimo. Per loro un sentito GRAZIE. L'Influencer numero 1 in Italia passa il weekend a Venezia e per lei un Leone d'oro. La grande bellezza». E così via.

18 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI

Lei, che a Venezia soggiorna in un appartamento con vista sulla basilica della Salute, alle critiche nemmeno guarda - o meglio, si tratta comunque di persone che hanno visto le sue foto o le sue storie su Instagram - e, serafica, dal social suo preferito, rilancia: «Come molti di voi sapranno sono una grande supporter dell'Italia e dei suoi tesori nascosti soprattutto in questo momento difficile per il turismo, e proprio in questi giorni mi trovo a Venezia per mostrarvi alcuni luoghi ancora poco esplorati. Per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al mio pubblico internazionale in questi tre giorni in laguna e per l'impegno civico dimostrato per l'Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l'arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche, sono stata insignita dalla città del Leone D'Oro. Questo è solo l'inizio». E via quindi senza soluzioni di continuità a foto, polemiche e pareri contrastanti. Inconciliabili, come guelfi o ghibellini. Con i numeri a mettere tutti d'accordo. Chiara Ferragni a Venezia ha fatto 18 milioni di visualizzazioni. Fine.

