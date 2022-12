VENEZIA - Il bilancio 2022 del Comune di Venezia chiuderà con un avanzo di 91 milioni di euro. Lo ha

annunciato oggi il sindaco Luigi Brugnaro, durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa. Toccando i vari temi di un conto economico che si chiude positivamente per le casse di Cà Farsetti, Brugnaro ha sottolineato che Venezia si pone come apripista tra i Comuni italiani, grazie anche ad alcune delibere che hanno fatto discutere, come quella definita «anti-paccottiglia», che mira a disincentivare il proliferare di attività non veneziane e che nulla hanno a che fare con l'artigianato locale.

Il 2023 sarà l'anno del contributo d'accesso in città, e della tassa d'imbarco all'aeroporto lagunare. Due provvedimenti che continuano a far discutere: «Non ho mai detto che il contributo di accesso sarà perfetto - ha osservato Brugnaro -, ma le istanze richiedono una gestione del turismo nell'interesse anche di chi lo fruisce. Ci vorranno anni per avere un effetto, ma tengo a precisare che non è uno strumento per far cassa. Sulla tassa d'imbarco, invece, il sindaco ha spiegato». È una legge dello Stato, se non agissimo così non potremmo ridiscutere il finanziamento della Legge speciale, ognuno ha doveri e responsabilità e io mi assumo la mia.