SANTA MARIA DI SALA - Se ne è andato in pochi mesi, a soli 53 anni, Simone Tanduo (nella foto) , il panettiere della frazione di Caltana assieme al fratello Mauro. Figli di Maria e Ivone, nipoti di Maria Rosa Zanetti, la longeva supernonna di Pianiga che ha festeggiato ben 107 anni lo scorso aprile, i due fratelli portavano avanti la tradizione di famiglia nel negozio comprato da mamma e papà. Ora il panificio è chiuso e Mauro non sa ancora cosa farà: «Per adesso non riapro, forse lo farò con l'anno nuovo, ma eravamo io e Simone a lavorare con l'aiuto dei nostri genitori, non so come posso continuare senza di lui». I fratelli erano legatissimi, una perdita davvero difficile per Mauro, con cui condivideva tutto, casa, lavoro e tempo libero. Entrambi non sposati, separati da solo un anno di differenza, vivevano insieme ai genitori, lavoravano fianco a fianco, andavano sempre in giro insieme con gli amici. Amici che erano tantissimi, lo si è visto al funerale nella chiesa di Caltana, perché Simone aveva un carattere generoso e disponibile, un uomo buono, che si faceva voler bene. Portava il pane e la pizza ogni giorno ai bambini della scuola dell'infanzia della frazione, che ricorda il sorriso col quale li accoglieva. E ricordano qualche anno fa quando abbiamo fatto conoscere ai nostri bambini il mestiere del fornaio e tu con grande generosità hai aperto il tuo laboratorio per un'uscita didattica, durante la quale hanno potuto vedere e toccare con mano la passione con la quale spiegavi loro come si arriva dalla farina al pane.