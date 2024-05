La top ten delle migliori imprenditrici al mondo, tra loro la veneziana Silvia Vianello: «Insegno alle donne l'indipendenza finanziaria, solo così saranno libere»

VENEZIA - Visonarie, innovative, audaci. Sono le donne imprenditrici che stanno trasformando il panorama aziendale mondiale con scelte rivoluzionarie e una potente forza trainante verso l'innovazione. Tra di loro una è veneta doc. Classe 1979, originaria di Noventa di Piave, una laurea a Ca’ Foscari, docente di Marketing a Houston, New York, Milano. Ora a Dubai, prima come direttore in Maserati poi di un Innovation Center, inserita da Forbes nel 2018 tra le 100 donne italiane più influenti al mondo, ha deciso di diventare Coach di Carriera per mettere al servizio degli altri la sua vasta esperienza come professoressa, imprenditrice, dirigente, consulente, giornalista. E' la professoressa Silvia Vianello inserita dal The Arabian Mirror, una delle principali piattaforme di notizie e media online dell'Arabia Saudita, tra le dieci le dieci migliori donne imprenditrici del mondo.

L'unica italiana ed è veneta.

"Quando si tratta di commercio e istruzione, c'è una donna straordinaria che eccelle in entrambi gli ambiti: la Prof.ssa Silvia Vianello - così la presentazione del sito - Conosciuta come la "regina del commercio", risiede a Dubai, dove è stata premiata come una delle migliori donne leader del Medio Oriente e una dei 50 migliori professori al mondo».

Dal suo profilo Istagram, grazie a un master e un dottorato di ricerca in economia e finanza, Silvia insegna come sopravvivere e prosperare nel nuovo mondo finanziario rispondendo gratuitamente alle domande sulle strategie di trading. Il suo impegno per l'educazione finanziaria si estende attraverso i suoi progetti, MyFinAcademy e MyTradingWay, in cui consente alle donne di raggiungere l'indipendenza finanziaria. «Quando una donna ha il controllo sulle sue finanze - afferma - ha il controllo sul suo futuro. Non più dipendente, diventa inarrestabile». Da sempre l'empowerment di altre donne, soprattutto economico, è la sua missione. «Dare potere alle donne dal punto di vista finanziario non significa solo dare loro soldi; si tratta di dare loro una voce, una scelta e il potere di dire no agli abusi e allo sfruttamento”, sottolinea. Passione, visione, forza. Messaggi che arrivano e aprono le coscienze ispirando altre donnne a livello globale, e dimostrando che la libertà finanziaria è più di un semplice obiettivo: è una rivoluzione. Una rivoluzione che per molte donne è ancora una sfida impossibile: ad oggi oltre il 50% delle donne italiane tra i 16 e i 64 anni non ha lavoro e a volte neanche lo cerca. Un dato che le rende dipendenti dalla famiglia o dal partner, bloccandole di fatto in dinamiche, retaggi, stereotipi che hanno radici difficilissime da estirpare. Eppure la conquista della propria individualità passa necessariamente attraverso la libertà finanziaria. Ed è per questo che il lavoro di Silvia acquista un valore che va oltre la semplice trasmissione di conoscenze. E' un'educazione finanziaria che diventa uno strumento concreto di potere: solo chi è indipendente è veramente libero.