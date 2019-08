La veneziana che mette in fila gli uomini: ​Silvia Rampazzo prima assoluta sulle Tre Cime

di Gianfranco Giuseppini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORSA IN MONTAGNA - Camignada di quasi 35 chilometri fra le Dolomiti con il botto rosa della veneziana di Noale, Silvia Rampazzo che, seppur con un vantaggio di soli 13 secondi, suo il tempo di 2h56'02, ha tagliato per prima il traguardo dello stadio del ghiaccio di Auronzo davanti a Ivan Geronazzo alle sue spalle con 2h56'15. L'atleta trevigiano, originario di Valdobbiadene, aveva condotto la sua corsa in testa fino ad un paio di chilometri dall'arrivo auronzano, quando Silvia Rampazzo lungo la ciclopedonale con una perfetta...