La moglie di Sinopoli: «Giuseppe, musica e filosofia»

VENEZIA - Sono passati ventun anni dalla prematura scomparsa di Giuseppe Sinopoli. Il musicista veneziano, spentosi a Berlino a 54 anni mentre dirigeva il terzo atto di Aida di Giuseppe Verdi, è stato uno degli artisti più originali del panorama musicale dell'ultimi anni del Novecento. Per ricordarne la figura, domani, mercoledì, alle 18 alle Sale Apollinee sarà presentato il volume Gli dei sono lontani. Giuseppe Sinopoli: una biografia scritta da Ulrike Kienzle, pubblicato da Königshausen & Neumann nel 2011, infine tradotto e pubblicato in Italia dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Viene ripercorsa tutta la vita di Sinopoli: la giovinezza, gli studi di medicina, quelli musicali al Conservatorio di Venezia, l'incontro con Maderna e Donatoni, l'attività di compositore, la carriera di direttore d'orchestra e la grande passione per l'archeologia. Sinopoli ricoprì la carica di direttore principale dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Philharmonia Orchestra di Londra. Nel volume sono documentati con abbondanza di particolari anche la sua esperienza al Festival di Bayreuth, la direzione artistica e musicale al Teatro dell'Opera di Roma, alla fine degli anni Novanta, e il periodo trascorso sul podio della Staatskapelle di Dresda.

Per parlarcene abbiamo incontrato la vedova di Sinopoli, la pianista Silvia Cappellini. Il loro primo incontro avvenne a Roma alla fine del 1978. Silvia aveva 18 anni è già suonava la celesta con l'Orchestra di Santa Cecilia. Dopo pochi mesi si sposarono a Venezia, nella Chiesa della Salute. Hanno avuto due figli, Giovanni, regista, e Marco, compositore e jazzista.



Che cosa rappresenta per lei questa biografia?

«È la prima pubblicata in Italia, grazie anche a Michele Dall'Ongaro, presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma. Il volume è alquanto corposo, ben 650 pagine. È il frutto di dieci anni di lavoro di una musicologa tedesca, Ulrike Kienzle, che ha lavorato con passione a quest'opera, leggendo tutto quello che è stato scritto su mio marito, i suoi libri e ascoltando le sue registrazioni. Ne è uscito un testo pregnante e di taglio filosofico».



Lei conobbe il maestro molto giovane. Che cosa la colpì quando lo vide la prima volta?

«Mi colpì il suo entusiasmo per la vita. Era un uomo che spaziava in tutti i campi. Dalle cose quotidiane ai grandi progetti culturali».



Che cosa vorrebbe si ricordasse maggiormente di Sinopoli, il musicista o l'intellettuale?

«Secondo me le due cose sono inscindibili: non si può fare musica in modo avulso dal pensiero filosofico e da tutto il resto. Lo studio della partitura è approfondimento di concetti profondi. Sinopoli era un compositore, aveva la preparazione migliore per l'analisi di un brano da eseguire, per affrontare Mahler, Strauss, Puccini o Beethoven».



Ha sacrificato qualcosa della sua attività di pianista per seguire suo marito?

«Non mi sono mai posta questa domanda. Seguire mio marito è stata un'esperienza meravigliosa che non mi ha portato a sacrificare nulla di me stessa. Mi sono sempre dedicata alla musica da camera, ho svolto la mia attività di pianista e in occasione della presentazione del libro alle Apollinee eseguirò la Klaviersonate che mio marito compose nella prima metà degli anni Settanta. Dopo due anni di pandemia, è per me anche l'opportunità per riprendere a suonare in pubblico».



Quale eredità artistica ha lasciato a lei e al mondo musicale Sinopoli?

«Ha lasciato a tutti noi il senso del rapportarsi alla musica al di là del successo personale, pensando agli altri, alle nuove generazioni. Ricordo l'impegno con cui si dedicava all'Orchestra giovanile di Fiesole o ai progetti con i bambini del Venezuela».



Ritiene che Venezia abbia fatto abbastanza per celebrarlo dopo la prematura scomparsa?

«Venezia ha sempre fatto molto per Sinopoli, fin dagli inizi della carriera. In particolare Mario Messinis l'ha sostenuto agli esordi e l'ha messo in contatto con le avanguardie culturali della città, da Maderna a Nono. La Fenice, con il coordinamento di Luca Ronconi, nel 2012 ha curato l'allestimento della sua Lou Salomé che non era più stata ripresa dopo la prima di Monaco del 1981. La presentazione del libro è un ulteriore, importante omaggio alla sua memoria».