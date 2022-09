Mostra Venezia, Sigourney Weaver e Paul Schrader sul red carpet: applauditi anche dai fotografi Video

(Adnkronos) - Sigourney Weaver, Paul Schrader e il cast di ‘Master Gardener’ hanno attraversato il red carpet della 79ma Mostra di Venezia accolti dai fotografi e da un folto pubblico per entrare in Sala Grande, dove stasera alle 21.30 è prevista la proiezione ufficiale del film e la consegna del Leone d’Oro alla Carriera al regista.

La Weaver, che ha scelto un abito lungo rosso fuoco, si è intrattenuta a lungo sul tappeto rosso sorridendo ai flash e avvicinandosi al pubblico per firmare autografi. Sul red carpet anche gli altri protagonisti del cast, Quintessa Swindell e Joel Edgerton. Prima di entrare in sala, un siparietto tanto raro quanto eloquente: i fotografi hanno posato per un attimo le macchine fotografiche, per tributare un applauso all’attrice, al regista e al cast del film.