di Gabriele Pipia e Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il rumore sembrava quello di uno, addirittura, di uno. E infatti, quando l'ambulanza del Suem è intervenuta, in un primo momento pareva che quell'uomo, unain servizio al parco della Bissuola, fosse rimasto ferito inavvertitamente da un colpo d'arma da fuoco. E invece no. Quell'esplosione non era partita dalla sua pistola d'ordinanza, ma dalla. Le lesioni riportate, però, non sono poi tanto meno gravi di quelle di una ferita da proiettile: oltre 40 giorni di prognosi, ustioni diffuse tra il secondo e il terzo grado e la prospettiva di un intervento chirurgico. Lunedì notte, ore 1.30. L'uomo,si trova al, quando si sente quel boato. Un lampo di luce e un botto da polvere da sparo, e la guardia giurata finisce a terra, urlando e tenendosi la coscia. Alcuni testimoni chiamano il 118: «Ha la pistola, deve essergli partito un colpo». Quando i medici del Suem arrivano sul posto, però, si trovano di