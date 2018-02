Città militarizzata per il timore di scontri tra Forza nuova e oppositori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - È previsto, unsul quale si accentrano da giorni le attenzioni degli investigatori per scongiurare la possibilità di scontri come quelli avvenuti a Bologna giovedì. Previste circa 200 persone tra attivisti, candidati e simpatizzanti del movimento di estrema destra. Ma la presenza più massiccia è quella annunciata dagli oppositori: i Centri sociali hanno annunciato che faranno di tutto per ostacolare lo svolgersi della manifestazione, presidiando la stazione di Santa Lucia.Il coordinatore regionale del partito Andrea Visentin è assolutamente sicuro che non rinuncerà all'appuntamento elettorale, pur affermando di non cercare il caos. Intanto le forze dell'ordine stanno indagando anche sui social per tenere d'occhio eventuali segnali che possano arrivare dalla rete e nel frattempo sono pronte ad intervenire: è stato allertato il reparto mobile che interverrà in tenuta antisommossa e con maschere antigas. Nel timore che si ripeta quanto accaduto nel 2015.