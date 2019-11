Sicurezza in autostrada attraverso i social, ecco Autovie For Kids

di Marco Corazza

Autovie punta sullae sui più giovani con Twitter per i genitori, Facebook per i ragazzi. Passa anche attraverso i social la promozione di(www.autovieforkids.it) il sito della Concessionaria autostradale finalizzato a promuovere la sensibilità nei confronti della sicurezza stradale e diventato ormai il punto di riferimento per le classi che partecipano alla visite didattiche, è una miniera di informazioni fornite anche sotto forma di quiz, clip e animazioni.Sì, perché i bimbi, oltre ad assimilare rapidamente i concetti base della viabilità sicura, sono degli ottimi ambasciatori nei confronti dei genitori ai quali trasmettono “senza sosta” i consigli e le raccomandazioni per un viaggio sicuro. L’obiettivo, infatti, è anche quello di raggiungere i genitori attraverso i bambini, coinvolgendo le famiglie i cui componenti potranno cimentarsi a rispondere ai quiz sulla corretta circolazione su strada e autostrada, verificando poi, in tempo reale, la risposta corretta. Per i più curiosi e per quelle famiglie che durante i weekend sono sempre a caccia di nuovi posti da scoprire nel sito sono pubblicati accattivanti itinerari facilmente raggiungibili dall’autostrada. Si tratta di una serie di proposte che valorizzano la natura, il territorio, la scienza e la cultura. Musei, riserve naturali, siti paleontologici e molto altro: un ventaglio di luoghi da esplorare.