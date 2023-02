VENEZIA - Le piogge di questi giorni non basteranno né a ricaricare le falde né ad aumentare le portate dei fiumi del Veneto, secondo un report di Cia, per il quale «se dovesse perdurare questa siccità il primario disporrebbe di acqua per le irrigazioni solo fino a metà maggio». «Questo trend negativo sta mettendo in crisi gli appezzamenti agricoli, già adesso aridi, nei quali a breve verranno seminate colture quali mais, soia e bietola, oltre all'ortofrutta - chiarisce il presidente di Cia Veneto, Gianmichele Passarini - mentre il grano, seminato nei mesi scorsi, è in difficoltà.

Rischio razionamento

Ormai non siamo più tenuti a ragionare in termini di emergenza siccità, piuttosto di cronicità». La scorsa annata agraria ha scontato un miliardo di euro di danni in Veneto a causa della scarsità di precipitazioni. «Quest'anno - aggiunge Passarini - il primario rischia di subire gli stessi danneggiamenti, se non addirittura maggiori. Abbiamo solo due mesi e mezzo di tempo, dopodiché potremmo andare incontro ad un razionamento di acqua relativamente all'utilizzo agricolo. Una fattispecie mai accaduta a metà maggio nella nostra Regione».

Fra le soluzioni immediatamente praticabili, Cia Veneto chiede ai Consorzi di bonifica «una regolare manutenzione dei canali, al fine di non sprecare nemmeno una goccia di risorsa idrica per fini agricoli», e la previsione di apposite paratoie nei canali, pure in quelli minori, per trattenere quanta più acqua possibile quando piove. Nel medio-lungo periodo, invece, le autorità competenti sono tenute a realizzare degli invasi in grado di raccogliere l'acqua piovana, in particolare in occasione di eventi meteo particolarmente avversi, per poi rilasciarla all'occorrenza. «Siamo chiamati a fare squadra con le Istituzioni - conclude Passarini - per salvare una stagione che si preannuncia già molto complicata».