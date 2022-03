MESTRE Non si dovrebbe mai sprecare, ma, per evitare di passare un’estate a secco, è meglio pensare già a risparmiare acqua. Sì, non solo il gas e l’energia elettrica i cui costi sono andati alle stelle, ma anche quell’elemento che è il simbolo della vita e che, a causa di un inverno in cui la pioggia si è vista ben poco e la neve ancora meno, rischia davvero di scarseggiare. E i primi segnali, purtroppo, sono già arrivati.



«Non possiamo dire di essere in emergenza, ma sicuramente già in una situazione di attenzione - fanno sapere da Veritas dove, giustamente, sottolineano una volta di più che l’acqua non deve essere consumata inutilmente -. Men che meno adesso, dopo due mesi che non piove. Noi la preleviamo dalle falde e, anche se per ora non si trivella a profondità maggiori, riscontriamo una minore quantità di acqua».

Una difficoltà che sta già costringendo i servizi idrici dell’azienda ad integrare gli approvvigionamenti per Mestre, terraferma e centro storico con l’acqua che arriva dall’infrastruttura acquedottistica Savec, completata l’anno scorso dalla Regione per i territori che prelevavano l’acqua dal Po e dall’Adige, con costi di potabilizzazione elevati e con qualità relativamente bassa. Una specie di “anello” tra Padova e Vicenza che, da Carmignano di Brenta fornisce acqua potabile alle aree orientali delle province di Rovigo e Padova e sud-orientali di Venezia, come Chioggia e Cavarzere dove più di qualcuno ricorda ancora l’arrivo dell’acqua con le autobotti nei periodi di massima siccità. Un sistema non pensato e realizzato per Mestre e Venezia, dunque, ma qualcosa adesso inizia già ad arrivare per compensare i mancati arrivi dalle falde e per evitare di “spremerle” subito quando c’è tutta la primavera e, soprattutto, una lunga estate davanti.



E non va bene nemmeno sul bacino del Piave, dove già da un mese fa segnalavano una situazione allarmante: «Temperature sopra la media per quasi tutti i giorni dal 10 dicembre a oggi, apporti meteorici nel mese di gennaio ridotti a poco meno della metà (-54%) del valore medio misurato dal 1994-2021, riempimento laghi al 49% rispetto al massimo invasabile e riserve di neve molto scarse, pari a circa 110-120 milioni di metri cubi a fronte di una media di 250-300 milioni». Una situazione dunque di preallarme confermata nei giorni scorsi anche dall’Arpav analizzando di dati di febbraio: «Le piogge sul territorio regionale sono state, come a gennaio, poco meno della metà rispetto alla media (-52%). Si riscontrano ovunque condizioni di deficit pluviometrico, con scarti abbastanza diversificati: dal -71% sulla pianura tra Livenza e Piave e sul Lemene si arriva al -35% sul Piave». E se le riserve idriche nivali sono ancora assai scarse, per le falde “le scarse precipitazioni di febbraio accentuano la situazione di scarsità della risorsa idrica, più marcata nei settori dell’alta pianura tra Brenta e Piave ed in alcune zone della media e bassa pianura”.

Non c’è dunque niente da scherzare perché, oltre all’acqua che sgorga dai rubinetti, c’è il problema dell’agricoltura che ha bisogno di canali e fiumi pieni d’acqua per irrigare i campi. Insomma, di fronte a questa situazione, se qualche sindaco si prendesse per tempo firmando ordinanze anti-spreco dell’acqua per evitare inutili lavaggi di auto o per bagnare il giardino, sarebbe già un piccolo passo avanti.

