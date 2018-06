In sella ad una moto contro l'auto volano in acqua: gravissimi due giovani

di Marco Corazza

CAVALLINO - Due ragazzi in sella ad una moto si scontrano con un'auto e volano nel fossato. È accaduto verso le 18.15 a. I due giovani stavano percorrendo la via centrale quando si sono scontrati frontalmente con la vettura. Un botto impressionante e i due ragazzi sono stati sbalzati volando a metri di distanza dentro ad un fossato. In soccorso sono arrivati alcuni automobilisti che li hanno tenuti a galla altrimenti sarebbero annegati. Immediato l'intervento dei sanitari giunti con due ambulanze e l'elicottero di Treviso. Con loro anche i vigili del fuoco di Jesolo. I due feriti sono stati trasportati con l'elicottero in ospedale e sono in gravi condizioni.