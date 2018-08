Cade in scooter, s'incastra sotto il guardrail: muore 55enne di Caorle

di Marco Corazza

ERACLEA - Lo schianto è stato inevitabile: con lo scooter finisce contro la spalletta del ponte e muore. La tragedia si è consumata stasera verso le 18.30 a Valcasoni di Eraclea., A.D.55 anni. L'uomo in sella allo scooter stava percorrendo la strada metropolitana 42, in prossimità di Ponte Folco. Per cause in fase di accertamento, il 55enne ha perso il controllo del due ruote, finendo. Nel botto lo scooter è poi volato a diversi metri di distanza. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, ma per il caorlotto non c'è stato niente da fare. I carabinieri hanno chiuso al traffico il tratto di strada per permettere le operazioni di soccorso