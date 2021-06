Si schianta contro il Tir nel tratto maledetto della A4: traffico in tilt

SAN STINO - Con il furgone si schianta contro il Tir sul tratto maledetto della A4: un ferito. È successo poco dopo le 7 nel tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro. Tutto è al vaglio della Polizia autostradale di San Donà ma secondo una prima sommaria ricostruzione il conducente del furgone ha tamponato il Tir che lo precedeva, rimanendo bloccato nell'abitacolo. Il conducente è stato liberato e quindi trasferito in pronto soccorso a Portogruaro per essere sottoposto alla diagnostica. In tilt il traffico nel tratto maledetto della A4. Inevitabili le code per chi proviene da Venezia e si dirige verso Trieste.

Verso le 6.30 un altro incidente stradale aveva paralizzato il traffico sempre verso Trieste. Nei pressi del territorio di Pocenia, lungo la A4, un auto ha tamponato un Tir. Il conducente, rimasto intrappolato nell'abitacolo, è stato liberato e trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Fortunatamente non è in pericolo di vita.