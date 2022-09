Chioggia, si rovescia con il sup all'imboccatura di porto tra navi e pescherecci: salvato dalla guardia di finanza

CHIOGGIA - Si rovescia con la tavola a remo nell'imboccatura del porto di Chioggia in mezzo al traffico delle imbarcazioni. A soccorrerlo e portarlo in salvo i militari della sezione operativa navale di Chioggia della Guardia di Finanza, reparto alle dipendenze della Stazione Navale di Venezia, che hanno prestato soccorso al giovane che si trovava in evidente difficoltà nel manovrare la propria tavola a remo e che si era rovesciato proprio nell’imboccatura del porto di Chioggia caratterizzato, anche in considerazione del periodo estivo, da un intenso traffico marittimo sia in entrata che in uscita. Il giovane è stato soccorso dalla vedetta del reparto navale ed accompagnato, dopo averne accertato lo stato di salute, al limite delle boe poste a delimitazione della zona di transito dei mezzi a motore.