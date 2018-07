di Marco Corazza

CAORLE - Esibizionista nei guai. Si masturba sulla spiaggia della, undi Azzano X (Pn) finisce nei guai. Da tempo idi Villanova di Fossalta di Portogruaro stavano tenendo d'occhio il litorale della Brussa per le continue segnalazioni che arrivavano dai bagnanti, infastiditi per un uomo che si masturbava in spiaggia.Gli accertamenti non hanno però portato a nulla. Ieri gli investigatori hanno ricevuto la solita segnalazione, ma questa volta erano a due passi dalla Brussa, trovando il 60enne in. Dopo averlo fatto ricomporre, l'uomo è stato denunciato per gli atti osceni in luogo pubblico.