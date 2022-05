Sfregio alla basilica del Redentore, sulle tracce dei vandali: erano in tre, uno è straniero

VENEZIA - Un gruppetto di vandali che ha agito nel cuore della notte. All'indomani dell'imbrattamento della basilica del Redentore alla Giudecca, si stringe il cerchio attorno ai presunti colpevoli. Gli investigatori avrebbero individuato almeno tre persone che sarebbero entrate in azione tra le 3.15 e le 3.45 nella notte tra domenica e lunedì.

Tra loro un veneziano, ma anche uno straniero che vive e lavora in città. In un quarto d'ora avrebbero dipinto di vernice una porzione alla base della facciata palladiana, lasciando pure una scritta senza senso che inizialmente era sembrata una formula matematica. Sulle loro tracce, ci sono gli agenti della Polizia locale, ma anche gli uomini della Digos, che al momento hanno escluso messaggi terroristici dietro quella strana scritta. Il gruppetto di vandali sarebbe stato immortalato dalle telecamere, ma anche notato da un testimone. Tracce raccolte in queste ore dagli investigatori in vista di una ormai prossima denuncia.