«Mio marito, vigile decorato. Ora mi sfrattano da pensionata»

di Giorgia Pradolin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - L'per le finite locazioni si fa sempre più acuta in, e non ha pietà per nessuno, nemmeno per i familiari di chi ha trascorso la vita all'insegna del servizio per la città. Sei casi al giorno a Venezia, e tra questi ci sono anche, mancato nel 2009. Ancor oggi, in sua memoria, si organizzano regate e partite di calcio, i due sport in cui Bonaldo andava forte e con i quali aveva portato lustro e riconoscimenti all'Associazione dilettantistica. Bonaldo ha lavorato nel Servizio navigazione del Corpo dal 1971 fino al 2009, anno in cui andò in pensione e morì, dopo pochi mesi, a causa di una malattia. Si era sposato nel 1971, andando a vivere in affitto in un'abitazione a Santa Croce, vicino al campo San Giacomo dall'Orio. Una casa che