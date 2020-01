Sfrattato dall'Ater, pensionato si toglie la vita a Santa Marta: scatta l'inchiesta per omicidio colposo

VENEZIA - Sfrattato dall'Ater, si butta dal terzo piano di casa e si uccide. Un nuovo tassello si aggiunge al suicidio di Santa Marta: la Procura ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo riguardo alla morte di Riccardo Festari, messo comunale in pensione, al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati.

Chi era la vittima e cosa è successo

Riccardo Festari, messo comunale in pensione, era uno dei 1500 inquilini delle case popolari che l'estate scorsa aveva ricevuto la seconda lettera. La prima, che è arrivata a 14 mila persone, comunicava il ricalcolo del canone di affitto, la seconda annunciava che da lì a due anni se ne sarebbe dovuto andare dalla casa che abitava assieme alla moglie Renata e, prima che si facessero una vita, ai figli Michela e Luca. Riccardo, a Santa Marta in Calle delle Terese ci viveva da quarant'anni. E per sistemare quell'appartamento aveva speso probabilmente più soldi di quanti ne valesse quando ci era entrato. Non a caso per anni è stato tra gli animatori del Comitato degli inquilini di Santa Marta che chiedeva ad Ater e Comune di poter acquistare gli alloggi a prezzi equi.

Sabato 25 gennaio 2020, in calle delle Terese a Santa Marta, la tragedia. Riccardo Festari si è buttato dal suo appartamento al terzo piano di un palazzo. L'uomo è caduto in campo, poco distante dal campetto dove alcuni ragazzi studenti universitari stavano giocando a basket.

