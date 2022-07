MIRA - Sfrattata per finita locazione sessantacinquenne di Mira dorme da qualche giorno in un garage a Marghera. «Ho un lavoro ma non posso permettermi un affitto con i prezzi di mercato. Sto cercando di spostare la residenza nel Comune di Venezia, forse così ho più possibilità di trovare un alloggio» racconta la donna. Manuela Bertin, questo il nome della signora, ha 65 anni, lavora come addetta alle pulizie per un'impresa che opera all'interno dell'ospedale civile di Venezia e dall'aprire scorso è senza una casa.

LA VICENDA

«Dopo sette anni in affitto con contratto regolare e utenze sempre pagate ho ricevuto lo sfratto per finita locazione racconta la donna. Ho cercato invano una nuova collocazione ma senza risultati. I primi giorni sono stata costretta ad andare in albergo, sperando di trovare un appartamento in tempi brevi, ma le cose si sono allungate. Per qualche tempo, dopo essermi rotta una caviglia, sono stata ospite di un'amica ma era solo una soluzione temporanea, in emergenza. Ho preso in affitto un box garage e negli ultimi giorni ho dormito lì ma il proprietario l'ha scoperto e mi ha intimato, giustamente, di andarmene al più presto». La donna ha provato a rivolgersi anche ai servizi sociali del Comune di Mira per poter accedere alla graduatoria per un alloggio di edilizia popolare.

SERVIZI SOCIALI

«Da un'assistente sociale mi è stato risposto che percependo comunque un piccolo stipendio non mi è possibile ottenere un alloggio perché ci sono persone più in difficoltà di me - spiega la signora Bertin.- E' vero. Percepisco con il mio lavoro 7/800 euro al mese ma proprio per questo non posso permettermi un affitto da 5/600 euro al mese e non posso neppure accedere ad altre strutture come la Caritas San Francesco o il Don Vecchi. Sto cercando di cambiare residenza, perché nel Comune di Venezia potrei accedere ad alloggi, non Ater, a prezzi calmierati - afferma la donna - ma anche per queste procedure serve tempo e io non ne ho».