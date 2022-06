Il 2 luglio sfilata in onore di Pierre Cardin: avrebbe compiuto cento anni

VENEZIA - Una sfilata in onore di monsieur Pierre Cardin, per una ricorrenza speciale: i cento anni della sua nascita. Il prossimo 2 luglio a Venezia Rodrigo Basilicati Cardin, presidente e direttore generale della nota Maison, onorerà il fondatore con una sfilata a Palazzo Ca' Bragadin, nel Sestiere Santa Croce, dimora che lo stilista aveva acquistato molti anni fa destinandola a sua residenza privata quando soggiornava in Italia. Una selezione di modelli iconici originali realizzati da Cardin nel corso di 70 anni che anticiperà la presentazione della nuova collezione "Cent", costituita da una serie di abiti e accessori ecosostenibili e integralmente realizzati con tessuti riciclati, fibre naturali e materiali recuperati nell’atelier parigino.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Moda, morto Pierre Cardin all'età di 98 anni. Aveva... PRIMO PIANO PAY IL RICORDO DI VENEZIA VENEZIA «Ironico e garbato, chinando il... MODA Addio a Pierre Cardin, lo stilista che inventò il... IL LUTTO Moda, scompare Pierre Cardin

Una rassegna di creazioni che coniuga il Dna avanguardista della Maison con l’adozione dei più innovativi principi della circolarità e responsabilità ambientale per far sì che lo sviluppo sia davvero sostenibile anche nel settore della moda. I nuovi modelli Cardin “Cent” sono stati ideati dallo storico team di designers della Maison, con la direzione artistica di Rodrigo Basilicati Cardin.