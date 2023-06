Salone nautico, ecco la sfilata di barche storiche. L'associazione Dalla Pietà ne ha restaurate sei in un anno

VENEZIA - Domenica 4 giugno alle ore 11, nell'ambito del Salone Nautico di Venezia, si terrà la sfilata di imbarcazioni storiche promossa dall’Associazione Barche in Legno Dalla Pietà nella magnifica cornice all’Arsenale.

Ad un anno della costituzione della Associazione Culturale Barche in Legno Dalla Pietà, presieduta da Michele Viviani, ci sono stati importanti sviluppi, uno tra questi ha premiato lo spirito di coinvolgere appassionati nel recuperare imbarcazioni storiche. I numeri parlano chiaro, tra il 2022 e il 2023 sono state restaurate 6 imbarcazioni in legno Dalla Pietà degli anni 60. Questo ha permesso una ricaduta sull'occupazione di giovani che riscoprono la manualità di lavorare il legno nel territorio, un artigianato da non perdere.