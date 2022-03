A dispetto del loro nome, che significa strappo, spaccatura, tornano i Severance e ricuciono una trama che si era spezzata ben trent'anni fa. Il combo di Spinea si formò nel 1984 dalla scissione (un altro taglio...) dei Dark Lord. I Signori del metallo veneziano volevano continuare a battere la via Oscura, il chitarrista spinetense Al Guariento e soci volevano invece aprirsi a sonorità più luminose. Nel 1990 fu pubblicato l'album Urla di strada, con la sorpresa dei testi in italiano, quando tutti i rocker (duri) tricolori andavano alla British School. Ma come spesso accade agli originali non funzionò e dopo qualche tempo lo Strappo si chiuse. Fino ad oggi con There was a time.



Cosa è successo?

«Tutto nasce - spiega Al Guariento - dalla reunion del 2018. Volevamo celebrare i 30 anni da quando ci eravamo incontrati e avevamo fatto i concerti più importanti (anche spalla ai Motorhead, ndr.); organizzammo un meeting in piazza a Spinea, venne parecchia gente, in tanti ci fecero i complimenti e ci chiesero di continuare. La cosa ci è rimasta in testa, pian piano io e Gable Nalesso ci siamo rimessi a suonare e a cantare e abbiamo coinvolto gli altri, comunque già con noi nel raduno dell'estate 18».



Cos'è questo disco?

«Solo la title track è nuova, il resto sono pezzi addirittura del biennio 85-86, mai usciti, che abbiamo recuperato e riarrangiato. È un po' un regalo che abbiamo valuto fare a noi stessi e ai nostri fan; una fotografia di ciò che eravamo, un bilancio».



IL BILANCIO

Un bilancio in attivo: quasi tutte le 300 copie stampate sono vendute o prenotate. A giorni il lavoro sarà disponibile anche nei circuiti digitali. Musicalmente siamo in area hard-prog - che poi era il sedime di Urla di strada - si sentono influenze dei Dream Theater, ma qua e là fanno capolino soluzioni inaspettate, più sospese e rarefatte. Brani ben strutturati, ottime le prove di Guariento alle corde e di Alessandro Pizzini ai tasti.



Con i Severance - come dice Al - succede sempre qualcosa di strano: come mai in questo disco ritornate all'inglese?

«Non è un ritorno, quei pezzi erano nati in quella lingua e così li abbiamo lasciati. Abbiamo voluto restare fedeli allo spirito del tempo, nessuna furbata commerciale».



Progetti?

«Abbiamo tutti sulle 60 primavere e Gable - ammirevole il suo impegno - anche qualcuna in più. Abbiamo i nostri lavori e le nostre famiglie, non è che adesso andiamo in tour. Però non chiudiamo le porte: se spunta una buona occasione di suonare siamo qui».