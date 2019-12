Sesso con l'allieva del corso di nuoto in piscina, 3 anni all'istruttore

di Gianluca Amadori

Tre anni di reclusione all'istruttore di nuoto accusato di detenzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con minorenne in relazione al rapporto sentimentale intrattenuto con una sua, una, che tra il 2016 e il 2017 si allenava nella piscina di via Circonvallazione, a. La condanna, inflitta ieri dal giudice per l'udienza preliminare di Venezia, Andrea Battistuzzi, riguarda Michele Di Mauro, 45 anni, allenatore dell'associazione sportiva dilettantistica Nuoto Venezia, di cui è presidente il padre, l'ex pretore Ugo Di Mauro. L'imputato è stato condannato anche a risarcire i danni provocati alla vittima, fissando una provvisionale di 25 mila euro a suo favore e di 5 mila euro a ciascuno dei genitori: costituiti parte civile al processo con l'avvocatessa Catia Salvalaggio. Il risarcimento complessivo dovrà essere quantificato nel corso di un'apposita causa civile.