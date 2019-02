​Il mister ammette i rapporti sessuali con le calciatrici minorenni

di Nicola Munaro

LEGGI ANCHE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non si è nascosto dietro alla possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma ha preferito dare la sua versione dei fatti al sostituto procuratore Giorgio Gava e al giudice per le indagini preliminari Andrea Battistuzzi.Così, assistito dall'avvocato Simone Vianelloe iscritte alla società calcistica di cui anche lui faceva parte.Ha riconosciuto, poi, ispediti alle ragazze e finiti al centro dell'inchiesta che la scorsa settimana gli è costata un obbligo di dimora nel suo paese di residenza e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime.