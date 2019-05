Pareggio 2-2 col Pescara, il Venezia può ancora sperare nella salvezza

VENEZIA - Con due rigori, uno dei quali trasformato al 96' da Domizzi, il Venezia pareggia 2-2 con il Pescara e mantiene viva la speranza di raggiungere i playout per la salvezza, a patto di battere sabato prossimo a Carpi la squadra emiliana, ora all'ultimo posto. La squadra di Serse Cosmi ha affrontato con grinta la partita e ha dovuto rimediare per due volte ai gol di Brugman e Mancuso. A fine gara l'allenatore lagunare ha protestato per la scelta di non far giocare in contemporanea le partite delle squadre che lottano per rimanere in serie B: il Livorno giocherà domenica, il Livorno addirittura lunedì, con il vantaggio di conoscere già il risultato di una concorrente diretta per la salvezza. Venezia e Pescara hanno pareggiato 2-2 in una partita della 37/a giornata della serie B di calcio. Le reti: di Brugman al 21' per il Pescara, pareggio dei padroni di casa con Domizzi su rigore al 30'. Nella ripresa ospiti di nuovo avanti al 30'con Mancuso. Pari definitivo ancora di Domizzi (sempre dal dischetto) al 96'.

