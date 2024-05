Il presidente Mattarella al teatro Goldoni per la consegna del premio Ugo La Malfa

VENEZIA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto al teatro Goldoni di Venezia per assistere alla consegna del premio Ugo La Malfa per la cooperazione internazionale, promosso dalla fondazione intitolata al leader del Pri ed ex ministro.

IL PREMIO



Mattarella presenzia alla cerimonia di consegna del Premio Ugo La Malfa alla direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. È il secondo teatro veneziano che il Capo dello Stato omaggia con una sua visita nel giro di soli sei mesi. Il 24 novembre scorso, infatti, era stato alla Fenice in occasione della Prima della stagione lirica 2023-2024 dopo un breve giro a visitare i cantieri per il restauro e impermeabilizzazione di piazza San Marco e il restauro delle Procuratie Vecchie con la sede di The Human safety net, realizzata dalle Generali. Il presidente è entrato nel teatro Goldoni accompagnato dal presidente della Regione Luca Zaia e dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.