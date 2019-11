Sergio incastrato sotto il camion e trascinato per quaranta metri

di Vittorino Compagno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FIESSO D'ARTICO - Un ciclista, investito frontalmente da un camion-frigorifero austriaco, finisce sotto il mezzo e rimane colpito dalle ruote gemellate posteriori. La morte è stata praticamente istantanea e anche i medici di una autoambulanza, che casualmente transitava in contemporanea lungo la stessa strada, nulla hanno potuto fare se non constatarne il decesso. Hanno coperto i miseri resti con un lenzuolo e nessuno è stato in grado di riconoscere la vittima. Una volta pervenuto il nulla osta del Magistrato, il cadavere è stato trasportato da una agenzia di pompe funebri all'obitorio di Dolo. Solo qui, tre ore dopo e una volta ricomposta la salma, è stato possibile ritrovare in una tasca i documenti ed avvertire i familiari. La vittima è il 62enne Sergio Cassandro.