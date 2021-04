Serena Rossi, madrina alla Mostra del Cinema di Venezia

VENEZIA - Serena Rossi aprirà la 78. Mostra di Venezia nella serata di mercoledì 1 settembre 2021, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura sabato 11 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali della 78. Mostra. L'attrice napoletana, classe 1985 era stata in concorso al Lido nel 2017con «Ammore e Malavita» dei Manetti Bros, per la cui interpretazione vince un David di Donatello, un Nastro d'Argento e un Ciak d'Oro.

